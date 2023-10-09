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        Vali Ergün, Uşak Üniversitesini ziyaret etti

        Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Üniversitesi yerleşkesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:26 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:57
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        Vali Ergün, Uşak Üniversitesini ziyaret etti
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        Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Üniversitesi yerleşkesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Amirliğince öğrencileri bilgilendirme amacıyla yerleşkeye kurulan "El ele güvenli geleceğe" isimli standı da ziyaret eden Ergün, yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Öğrencilerle sohbet eden Ergün, Uşak polisinin her zaman gençlerin yanında olduğunu vurguladı.

        Üniversiteye başlayan öğrencileri tebrik eden Ergün, "Uşak'ta keyifli bir eğitim geçireceğinize inanıyoruz. Bu millete, aldığınız eğitimin karşılığını verebilmeniz için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bol bol bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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