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        Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Uşak'ta, aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:14 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:14
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        Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı
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        Uşak'ta, aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Yapılan aramada 87 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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