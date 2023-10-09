Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı
Uşak'ta, aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.
Giriş: 09.10.2023 - 17:14 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:14
Uşak'ta, aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 87 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.