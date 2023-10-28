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        Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla konser verildi

        Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyetin Sesleri" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:29 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:29
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        Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla konser verildi
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        Uşak'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyetin Sesleri" konseri düzenlendi.

        Uşak Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Akademi Uşak Çocuk ve Gençlik Korosu ile Akademi Uşak Orkestrası, aralarında "100. Yıl Marşı", "Cumhuriyet Türküsü" ve "Biz Atatürk Gençleriyiz" bulunan 15 eseri seslendirdi.

        Katılımcılar Türk bayraklarıyla orkestraya ve koroya eşlik etti.

        Konsere, Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, kurum müdürler ve vatandaşlar katıldı.

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