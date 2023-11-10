Büyük Önder Atatürk, Uşak'ta düzenlenen programla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Millet önderinin aynasıdır" adlı oratoryoyu sahneledi.

Program kapsamında, merkezde "Emek emek Atatürk El Sanatları Sergisi" de açıldı.

Programa Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da katıldı.

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