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        Uşak'ta, Uluslararası Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi toplandı

        Uşak Üniversitesi ve ISPEC Enstitüsü tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, ilk gün oturumlarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:59 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:04
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        Uşak'ta, Uluslararası Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi toplandı
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        Uşak Üniversitesi ve ISPEC Enstitüsü tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, ilk gün oturumlarıyla başladı.

        Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, toprakların ve su kaynaklarının verimli şekilde kullanımının büyük önem taşıdığını, bu açıdan kongrede önemli sonuçlar elde edileceğini ifade etti.

        Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir de modern koşullara uygun üretim için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı destekler hakkında bilgi verdi.

        Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Hasan Duru ise verdikleri desteklerin yüzde 97 başarılı olduğunu gördüklerini, istihdama ve katma değere de büyük katkı sağladığını aktardı.

        Konuşmaların ardından kongrede, çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler tarafından tebliğler sunuldu.

        Yaklaşık 20 ülkeden akademisyenin tebliğ sunduğu kongre, yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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