Uşak'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Banaz'dan Afyonkarahisar istikametine giden A.B.S. (50) idaresindeki 06 BEY 384 plakalı hafif ticari araç, Paşacık köyüne dönen A.Y. (50) yönetimindeki 60 ZM 395 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.Y, R.S, G.S, N.S, İ.A, H.Y, H.G. ve O.Y. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan R.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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