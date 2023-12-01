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        Uşak'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 22:14 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:22
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        Uşak'ta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Banaz'dan Afyonkarahisar istikametine giden A.B.S. (50) idaresindeki 06 BEY 384 plakalı hafif ticari araç, Paşacık köyüne dönen A.Y. (50) yönetimindeki 60 ZM 395 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan A.Y, R.S, G.S, N.S, İ.A, H.Y, H.G. ve O.Y. kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan R.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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