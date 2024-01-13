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        Uşak'ta fabrikalarda çalışan kadınlara eğitim

        Uşak'ta fabrikalarda çalışan kadınlara, "bağımlılıkla mücadele", "kanserle mücadele" ve "kadına şiddet" konularında eğitimler veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:27 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:27
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        Uşak'ta fabrikalarda çalışan kadınlara eğitim
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        Uşak'ta fabrikalarda çalışan kadınlara, "bağımlılıkla mücadele", "kanserle mücadele" ve "kadına şiddet" konularında eğitimler veriliyor.

        Vali Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün öncülüğünde başlatılan Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin desteğiyle yürütülen "Önceliği Kadın Olan Toplumların Yarınları Güçlü Olur Projesi kapsamında, eğitim programı hazırlandı.

        Proje kapsamında fabrikada kadınlarla bir araya gelen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "bağımlılıkla mücadele", Yeşilay Danışmanlık Merkezi yetkilileri "bağımlılıkla mücadelede ailenin önemi" konularında bilgi veriyor.

        İl Jandarma Komutanlığından yetkililer, "Kadın Destek Uygulaması"nı; İl Sağlık Müdürlüğünden doktorlar "kanserde erken tanı yöntemlerini" anlatıyor.

        Fabrikalarda verilen eğitimlere katılan Hülya Ergün, kadınlarla sohbet edip, taleplerini dinliyor.

        - "Hedef tüm kadınlara ulaşmak"

        Hülya Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda çalışanların yüzde 60'ının kadın olduğunu belirtti.

        Çalışan kadınlara en kolay ulaşılabilen alanların iş yerleri olduğunu, tüm kadınların ayaklarına giderek bu eğitimleri vermek için bu projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Ergün, şunları kaydetti:

        "Çoğunlukla çalışan kadınları belli yerlerde bulmak çok zor. Veli olarak okula gelemiyorlar. Onlara ulaşabileceğimiz yerler iş alanları, iş yerleri. Biz de eğitimlerimizi kadınların iş alanlarına giderek oralarda vermeye karar verdik. Şu ana kadar 7 firmamızda bu çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık 350-400 kadınımıza ulaştık. Bu bölgede 6 bin civarında çalışan kadınımız var. Hedefimiz, son firmadaki son kadına kadar ulaşmak. Tabi bu konuda UTSO Kadın Girişimciler Kurulunun çok etkisi var. İnşallah onların da desteğiyle tüm kadınlarımıza ulaşacağız."

        Fabrika yöneticilerinin de kendilerine destek verdiğini dile getiren Ergün, tüm kadınlara ulaşana kadar eğitimlere devam edeceklerini aktardı.

        - "Uşaklı kadınlarla gurur duyuyorum"

        Uşaklı kadınları çok sevdiğini ve kendini Uşaklı olarak hissettiğini söyleyen Ergün, şöyle devam etti:

        "Uşaklı kadınlar, çok girişimciler, çok anaçlar. Vakitlerini, emeklerini çok güzel kullanıyorlar. Ailelerine bağlılar. Onun için Uşak kadınlarıyla gurur duyuyorum. Onların önünü açmak için de elimizden ne gelirse yapacağız. Kadının güçlü olduğu toplumlar mutlaka güçlenecektir. Biz geleceğimizi güven altına almak için kadına çok değer vermeliyiz. Kadın hem annedir, hem eştir, evlattır. Biz kadını bilinçlendirirsek toplum olarak çok güçlü oluruz. Kötülerin çok çalıştığı bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Biz kadınlar olarak çok çalışarak ailemizi, çocuğumuzu ve geleceğimizi korumakla yükümlüyüz."

        - Kadınlardan teşekkür

        Fabrikada eğitimlere katılan kadınlardan Kadriye Burçcu, eğitimlerden faydalandığını belirtti.

        Özellikle uyuşturucu ile mücadele konusundaki eğitimin faydalı olacağına inandığını vurgulayan Burçcu, "Aynı zamanda kanserle mücadeleyi, tarama için nerelere gitmemiz gerektiği, nasıl müracaat edeceğimizi anlattılar. Bunların yerlerini söylediler. Ücretsiz yapıldığını, erken teşhis konulduğu zaman tedavinin daha kolay olduğunu anlattılar. Bizim için çok verimli oldu." dedi.

        Raziye Yavuz, eğitimlerin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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