Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yeni hizmet binası açıldı

        Uşak'ta yapımı tamamlanan Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yeni hizmet binası törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:31 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yeni hizmet binası açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta yapımı tamamlanan Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yeni hizmet binası törenle açıldı.

        Sarayaltı Mahallesi'ndeki hizmet binası önünde düzenlenen törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

        Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, meslektaşlarını itibarlı ve prestijli bir binaya daha kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Türkiye genelinde 85 odalarının olduğunu aktaran Kartaloğlu, "Bu tarzda bir binası olmayan birkaç odamız kaldı. Umarım bunların tamamını da en azından temelini atmak, tamamlamak bizlere nasip olur. Ben burada bulunan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu mutluluğa ortak olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Mıdık da oda binasının 1795 metrekare arsa üzerine yapıldığını, 1328 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve içerisinde 250 kişilik konferans salonun da bulunduğunu aktardı.

        Konuşmaların ardından binanın yapımında katkısı bulunanlara plaket verildi.

        Daha sonra katılımcılar tarafından açılış kurdelesi kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"

        Benzer Haberler

        Uşak'a özgü lezzetler Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
        Uşak'a özgü lezzetler Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
        Uşak'ta midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Uşak'ta midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Uşak'ta Belediyesi Gençlik Festivali, yürüyüşle başladı
        Uşak'ta Belediyesi Gençlik Festivali, yürüyüşle başladı
        Uşak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilerin evlerine çalışma odaları kuruluyor
        Uşak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilerin evlerine çalışma odaları kuruluyor
        GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı
        Uşak'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı