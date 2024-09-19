Uşak'ta Gaziler Günü kutlandı

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Banaz Temsilcisi Ali Yıldızbaş tarafından günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı.

Programa Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve kurum müdürleri de katıldı.

Tüm gazilerin gününü kutlayan Soyöz, "En büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimiz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve taşlarısınız." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şube Başkanı İsmail Soyöz, yaptığı konuşmada, 19 Eylül 1921'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "mareşallik" rütbesi ve "gazi" ünvanının verildiğini anımsattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.