Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta Gaziler Günü kutlandı

        Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta Gaziler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde toplanan protokol üyeleri, gaziler, gazi yakınları ve vatandaşlar, "Kahramanlarla yürüyoruz" etkinliği kapsamında Türk bayrağı açarak Şekerevleri Mezarlığı'ndaki Uşak Şehitliği'ne yürüdü.

        Burada anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şube Başkanı İsmail Soyöz, yaptığı konuşmada, 19 Eylül 1921'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "mareşallik" rütbesi ve "gazi" ünvanının verildiğini anımsattı.

        Tüm gazilerin gününü kutlayan Soyöz, "En büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimiz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve taşlarısınız." dedi.

        Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Merkez Spor Salonu'ndaki programda, "Kahramanlar sahada, kalbimiz onlarla" etkinliği kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı çeşitli marşlar seslendirdi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirdi.

        Programa Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve kurum müdürleri de katıldı.

        Banaz ilçesindeki kutlamada ise Kültürpark Alanı'nda anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Banaz Temsilcisi Ali Yıldızbaş tarafından günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlar da tehdit var mı?
        Elektrikli araçlar da tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        En değerli derbi!
        En değerli derbi!
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!

        Benzer Haberler

        Uşak Valisi Ergün'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        Uşak Valisi Ergün'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
        Sebaste Antik Kenti'nde Roma dönemine ait saç örgüsü taban döşemesi bulundu
        Sebaste Antik Kenti'nde Roma dönemine ait saç örgüsü taban döşemesi bulundu
        Uşakspor - Balıkesirspor: 0-2
        Uşakspor - Balıkesirspor: 0-2
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Uşak'ta merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Uşak'a yapılacak 12 derslikli okulun temeli atıldı
        Uşak'a yapılacak 12 derslikli okulun temeli atıldı