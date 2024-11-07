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        Banaz'da ağaçtan düşen kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde ceviz ağacından düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:06 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:06
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        Banaz'da ağaçtan düşen kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde ceviz ağacından düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Büyükoturak köyünde yaşayan Emine Doğan (61) 31 Ekim'de bahçesindeki ağaçtan ceviz topladığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

        Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Doğan, 8 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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