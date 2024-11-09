Uşak'ta toplu sünnet töreni gerçekleştirildi

Uşak'ta 10 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Uşşak Aşevi'nde gerçekleştirilen törende, sünnet yaptırılan çocuklar ve ailelerine yemek verildi.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Uşak Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın tarafından sünnet kıyafeti giydirilen çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2. Bayezid'in vasiyetinde yer alan sünnetle ilgili bölümün yerine getirilmesi için çalıştıklarını belirtti.