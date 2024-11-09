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        Uşak'ta toplu sünnet töreni gerçekleştirildi

        Uşak'ta 10 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:11
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        Uşak'ta toplu sünnet töreni gerçekleştirildi
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        Uşak'ta 10 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Uşşak Aşevi'nde gerçekleştirilen törende, sünnet yaptırılan çocuklar ve ailelerine yemek verildi.

        Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

        Uşak Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın tarafından sünnet kıyafeti giydirilen çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2. Bayezid'in vasiyetinde yer alan sünnetle ilgili bölümün yerine getirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

        Vakıflar olarak vakfiyedeki şartları yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Aydın, bu kapsamda Uşak'ta ihtiyaç sahibi 10 çocuğun sünnet işlemlerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

        Törenin ardından çocuklar araçlarla kent turuna çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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