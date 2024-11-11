Banaz'da 2 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu

Ormanların, yaşam kaynağı olduğunu belirten Kaymakam Emeç, her vatandaşın ormanları koruması gerektiğini söyledi.

Kızılcaören Köyü'nde, temmuz ayında yangın çıkan alanda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Cuma Emeç, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay ile daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 2 bin 600 fidan dikildi.

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