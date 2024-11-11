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        Banaz'da 2 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu

        Uşak'ın Banaz ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 2 bin 600 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:47
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        Banaz'da 2 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 2 bin 600 fidan dikildi.

        Kızılcaören Köyü'nde, temmuz ayında yangın çıkan alanda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Cuma Emeç, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay ile daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Ormanların, yaşam kaynağı olduğunu belirten Kaymakam Emeç, her vatandaşın ormanları koruması gerektiğini söyledi.

        Bölgeye 2 bin 600 fidan dikildi, ardından can suyu verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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