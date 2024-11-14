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        Uşak'ta menfeze devrilen otomobildeki karı koca yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 20:02 Güncelleme: 14.11.2024 - 20:07
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        Uşak'ta menfeze devrilen otomobildeki karı koca yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

        Banaz-Uşak kara yolunda seyreden S.Y. (60) idaresindeki 41 YT 625 plakalı otomobil, Gedikler mevkisinde yoldan çıktı.

        Otomobil, daha sonra yol kenarındaki menfeze devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan S.Y. ile eşi F.Y. (58) ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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