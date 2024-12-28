Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta kumar oynarken yakalanan 8 kişiye ceza kesildi

        Uşak'ın Eşme ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 20:19 Güncelleme: 28.12.2024 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta kumar oynarken yakalanan 8 kişiye ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ın Eşme ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İş yerine baskın düzenleyen ekipler, kumar oynadığını tespit ettiği 8 kişiye 58 bin 825 lira para cezası uyguladı.

        Ekipler, işletme sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlattı.

        Baskında, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 9 bin lira ve materyallere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Uşak'ta kar etkili oluyor
        Uşak'ta kar etkili oluyor
        Uşakspor'da ilk imza Ercan'dan
        Uşakspor'da ilk imza Ercan'dan
        Uşak'ta babasını öldüren zanlı tutuklandı
        Uşak'ta babasını öldüren zanlı tutuklandı
        Uşak'ta çatısı çöken ağıldaki 3 koyun öldü
        Uşak'ta çatısı çöken ağıldaki 3 koyun öldü
        Uşak'ta üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
        Uşak'ta üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
        Uşak'ta oğlu tarafından darbedilen baba yaşamını yitirdi
        Uşak'ta oğlu tarafından darbedilen baba yaşamını yitirdi