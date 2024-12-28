Uşak'ta kumar oynarken yakalanan 8 kişiye ceza kesildi
Uşak'ın Eşme ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye idari para cezası uygulandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerine baskın düzenleyen ekipler, kumar oynadığını tespit ettiği 8 kişiye 58 bin 825 lira para cezası uyguladı.
Ekipler, işletme sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlattı.
Baskında, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 9 bin lira ve materyallere el konuldu.
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