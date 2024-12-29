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        Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor

        Uşak'ta kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 21:40 Güncelleme: 29.12.2024 - 21:51
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        Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Uşak'ta kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

        Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde de etkisini sürdürüyor.

        Kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü, araçlar karla kaplandı.

        Bazı kent sakinleri, şehir merkezindeki Atapark'ta kardan adam yapıp kar topu oynadı.

        Karayolları, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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