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        Uşak'ta yol kenarında erkek cesedi bulundu

        Uşak'ta yol kenarında, başından sert bir cisimle yaralandığı tespit edilen erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:22 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:22
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        Uşak'ta yol kenarında erkek cesedi bulundu
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        Uşak'ta yol kenarında, başından sert bir cisimle yaralandığı tespit edilen erkek cesedi bulundu.

        Merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında gece saatlerine yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen ve başından sert bir cisimle yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ceset, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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