Uşak'ta yol kenarında erkek cesedi bulundu

Ceset, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen ve başından sert bir cisimle yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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