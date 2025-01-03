Uşak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Uşak'ta yol kenarında cesedi bulunan Barış Dedeoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konya-Karaman kara yolu yakınında bir adreste dün yakalanan A.Ç. (37), Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce Uşak'a getirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dedeoğlu'yla aralarında anlaşmazlık yaşandığını ileri süren A.Ç, konuşmak için buluştuklarını ve otomobille Konya'dan herhangi bir plan yapmadan yola çıktıklarını öne sürdü.

Şüphelinin ifadesinde, hayatını kaybeden Dedeoğlu ile yakın arkadaş olduklarını ve birlikte araç alım-satım işleri yaptıklarını belirtti.

A.Ç, yolda zaman zaman tartıştıklarını ve alkol aldıklarını aktararak, Uşak'a geldiklerinde polis denetim noktası olduğunu fark ettiklerini, kaçmak için tali yola girdiklerini ve kaybolduklarını iddia etti.

Bu sırada aralarındaki tartışmanın büyüdüğünü ve Dedeoğlu'nun kendisine bıçak çektiğini iddia eden A.Ç, bunun üzerine araçtan indiklerini ve Dedeoğlu'na taşla vurup kaçtığını ileri sürdü.