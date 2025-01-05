Uşak'ta bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
Uşak'ta yıkımı yapılan binanın bir bölümünün iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu bir kişi enkazda kaldı, kurtarma çalışması başlatıldı.
Uşak'ta yıkımı yapılan binanın bir bölümünün iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu bir kişi enkazda kaldı, kurtarma çalışması başlatıldı.
Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi.
Bir iş makinesi operatörüyle birlikte yapının çöken kısmının enkazında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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