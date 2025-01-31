Uşak'ta çekiciyle çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede öldü
Uşak'ta, çekiciyle çarpışan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Uşak'ta, çekiciyle çarpışan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde 29 Ocak'ta ilerleyen Yusuf Özalp (21) idaresindeki 64 ADT 518 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden E.Z'nin (38) kullandığı 64 BG 223 plakalı çekiciyle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Yusuf Özalp, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özalp, müdahalelere rağmen bugün yaşam mücadelesini yitirdi.
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