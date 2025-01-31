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        Uşak'ta çekiciyle çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

        Uşak'ta, çekiciyle çarpışan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:50
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        Uşak'ta çekiciyle çarpışan motosiklet sürücüsü hastanede öldü
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        Uşak'ta, çekiciyle çarpışan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde 29 Ocak'ta ilerleyen Yusuf Özalp (21) idaresindeki 64 ADT 518 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden E.Z'nin (38) kullandığı 64 BG 223 plakalı çekiciyle çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan Yusuf Özalp, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Özalp, müdahalelere rağmen bugün yaşam mücadelesini yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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