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        Uşak'ta babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı

        Uşak'ta babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:21 Güncelleme: 12.02.2025 - 20:21
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        Uşak'ta babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı
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        Uşak'ta babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

        Gözaltına alınan Tolga Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.

        Tolga Y'nin ifadesinde, mehdi olduğunu ve babasını din düşmanı olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü öne sürerek, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

        Karaağaç Mahallesi'nde ailesiyle müstakil evde yaşayan Tolga Y. (29), dün babası Zeki Y'yi (53) sırtından bıçaklamış, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Y. yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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