Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:02 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Y.P. (53) yönetimindeki 64 FF 987 plakalı otomobil, Avgan köyü yakınlarında ağaca çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki H.S. (48), F.M.S. (9), O.G.S. (19), G.D.S. (23) kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan F.M.S, H.S. ve G.D.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor

        Benzer Haberler

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Uşak'ta yangında 6 ev zarar gördü
        Uşak'ta yangında 6 ev zarar gördü
        Uşak'ta dolmuş sürücüleri belediye önünde eylem yaptı
        Uşak'ta dolmuş sürücüleri belediye önünde eylem yaptı
        Uşak'ta çıkan yangında 6 ev hasar gördü
        Uşak'ta çıkan yangında 6 ev hasar gördü
        Kendisini mehdi olarak gören kişi, din düşmanı ilan ettiği babasını bıçakla...
        Kendisini mehdi olarak gören kişi, din düşmanı ilan ettiği babasını bıçakla...
        Uşak'ta babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı
        Uşak'ta babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı