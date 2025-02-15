Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Y.P. (53) yönetimindeki 64 FF 987 plakalı otomobil, Avgan köyü yakınlarında ağaca çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki H.S. (48), F.M.S. (9), O.G.S. (19), G.D.S. (23) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan F.M.S, H.S. ve G.D.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.