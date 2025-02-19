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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 21:55 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:29
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

        Aramalarda, 34 uyuşturucu hap, 13 gram sentetik ecza, kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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