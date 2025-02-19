Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.
Aramalarda, 34 uyuşturucu hap, 13 gram sentetik ecza, kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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