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        Uşak'ta evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi dumandan etkilendi

        Uşak'ta evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:24 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:24
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        Uşak'ta evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi dumandan etkilendi
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        Uşak'ta evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi dumandan etkilendi.

        Merkeze bağlı Muharremşah köyünde B.Y'ye ait iki katlı binanın üst katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Devriye görevi sırasında yangını fark eden jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Evdeki S.Y. (32) ve kızı Z.T.A. (3) jandarma ekiplerince evden çıkartıldı. Dumandan etkilenen S.Y. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangını söndüren ekipler, evde B.Y'nin kayınvalidesi Cennet Acıbadem'in (79) cansız bedenini buldu.

        Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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