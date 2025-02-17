Uşakspor çıkışa geçti
3'üncüLig 2'nci Grup'ta Uşakspor, 7 maç kazanamayıp liderlikten Play-Off potasının dışına gerilediği dönemin ardından toparlandı.
3'üncüLig 2'nci Grup'ta Uşakspor, 7 maç kazanamayıp liderlikten Play-Off potasının dışına gerilediği dönemin ardından toparlandı. Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Uşakspor, Nevşehir Belediyespor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetten sonra evinde sonuncu Adıyamanspor'u 6-0 yendi. Puanını 31'e çıkartan kırmızı-siyahlı ekip yeniden Play-Off hattına adını yazdırdı.
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