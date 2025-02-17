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        Uşakspor çıkışa geçti

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta Uşakspor, 7 maç kazanamayıp liderlikten Play-Off potasının dışına gerilediği dönemin ardından toparlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:50
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        Uşakspor çıkışa geçti
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        3'üncüLig 2'nci Grup'ta Uşakspor, 7 maç kazanamayıp liderlikten Play-Off potasının dışına gerilediği dönemin ardından toparlandı. Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Uşakspor, Nevşehir Belediyespor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetten sonra evinde sonuncu Adıyamanspor'u 6-0 yendi. Puanını 31'e çıkartan kırmızı-siyahlı ekip yeniden Play-Off hattına adını yazdırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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