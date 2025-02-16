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        Uşakspor - Adıyaman FK: 6-0

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor evinde sonuncu Adıyaman FK'yı farklı mağlup etti: 6-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:06 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:06
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        Uşakspor - Adıyaman FK: 6-0
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        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor evinde sonuncu Adıyaman FK'yı farklı mağlup etti: 6-0. Uşakspor 15'inci dakikada Erol ile gol perdesini açtı: 1-0. Müsabakanın 31'inci dakikasında Muhammed farkı ikiye çıkardı: 2-0. Uşakspor'da 34'üncü dakikada kazanılan penaltıyı Selçuk gole çevirdi ve durum 3-0 oldu. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Ege ekibi 56'ncı dakikada Ali Kuçik'in golüyle skoru 4-0 yaparken, Selçuk 68'inci dakikada kendisinin ikinci takımının beşinci golüne imza attı. Karşılaşmada son sözü Uşakspor adına 87'nci dakikada Mustafa söyledi: 6-0. Uşakspor bu galibiyetle 31 puana yükseldi, Play-Off umutlarını sürdürdü. Adıyaman FK ise 7 puanla son sırada kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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