Uşakspor - Adıyaman FK: 6-0

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor evinde sonuncu Adıyaman FK'yı farklı mağlup etti: 6-0. Uşakspor 15'inci dakikada Erol ile gol perdesini açtı: 1-0. Müsabakanın 31'inci dakikasında Muhammed farkı ikiye çıkardı: 2-0. Uşakspor'da 34'üncü dakikada kazanılan penaltıyı Selçuk gole çevirdi ve durum 3-0 oldu. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Ege ekibi 56'ncı dakikada Ali Kuçik'in golüyle skoru 4-0 yaparken, Selçuk 68'inci dakikada kendisinin ikinci takımının beşinci golüne imza attı. Karşılaşmada son sözü Uşakspor adına 87'nci dakikada Mustafa söyledi: 6-0. Uşakspor bu galibiyetle 31 puana yükseldi, Play-Off umutlarını sürdürdü. Adıyaman FK ise 7 puanla son sırada kaldı.