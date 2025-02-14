Uşak'ta dolmuş sürücüleri belediye önünde eylem yaptı

Uşak'ta kartlı ödeme sistemine geçmedikleri için belediyenin ceza uyguladığını belirten bir grup dolmuş sürücüsü, eylem yaptı.

Dolmuşlarıyla belediye önüne gelen sürücüler, araçlarına "Bu halk da, bu hat da sana haraç vermeyecek Özkan Yalım" yazılı pankartlar astı, klakson çaldı.

Dikilitaş - Üniversite hattı sorumlusu Ramazan Sayan, gazetecilere kartlı ödeme sistemine geçmedikleri gerekçesiyle Uşak Belediyesi tarafından kendilerine sürekli ceza yazıldığını ileri sürdü.

Bu sisteme geçmemek için dava açtıklarını, yargı sürecinin devam ettiğini aktaran Sayan, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın seçim öncesindeki sözlerini yerine getirmediğini savundu.

Sayan, Dikilitaş-Üniversite hattı dolmuşlarının bugün çalışmayacağını sözlerine ekledi.