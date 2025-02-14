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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 23:27 Güncelleme: 14.02.2025 - 23:27
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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