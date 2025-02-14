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        Uşak'ta yangında 6 ev zarar gördü

        UŞAK'tabir evde çıkan, bitişiğindekilere de sıçrayan yangında, 4'ü atıl durumda, 6 ev büyük zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:25
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        Uşak'ta yangında 6 ev zarar gördü
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        UŞAK'tabir evde çıkan, bitişiğindekilere de sıçrayan yangında, 4'ü atıl durumda, 6 ev büyük zarar gördü.

        Banaz ilçesine bağlı Yukarıkaracahisar köyündeki İbrahim İnan'a ait müstakil evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 5 eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ile arazözler sevk edildi. Ekipler, alevlerin yakındaki diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevler, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Uşak Valisi Naci Aktaş da olay yerine gelerek yangınla ilgili Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Uşak İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Burak Edin'den bilgi aldı. 4'ü atıl durumda 6 ev büyük zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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