Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta çıkan yangında 6 ev hasar gördü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde müstakil evden bitişiğindeki 5 konuta sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta çıkan yangında 6 ev hasar gördü
        ABONE OL

        Uşak'ın Banaz ilçesinde müstakil evden bitişiğindeki 5 konuta sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Yukarıkaracahisar köyünde İbrahim İnan'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler bitişiğindeki evlere de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle 6 ev hasar gördü.

        - "Herhangi bir can kaybımız yok"

        Uşak Valisi Naci Aktaş ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, bölgeye giderek yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        İlgililerden bilgi alan Vali Aktaş, gazetecilere yangının sabaha karşı bir evde çıktığını, bitişiğindeki konutlara da sıçradığını söyledi.

        Yangından etkilenen iki evde ailelerin kaldığını, diğer konutların sahiplerinin il ve ilçe merkezinde yaşadıklarını kaydeden Aktaş, şunları belirtti:

        "Şu an itibarıyla yangının diğer evlere sıçrama ihtimali yok. Yangın, ekiplerimizin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybımız yok. Telef olan hayvanımız yok. Ahırlardaki hayvanlar tahliye edildi. Devletimizin yardımıyla da en kısa sürede yaralarımızı saracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?

        Benzer Haberler

        Kendisini mehdi olarak gören kişi, din düşmanı ilan ettiği babasını bıçakla...
        Kendisini mehdi olarak gören kişi, din düşmanı ilan ettiği babasını bıçakla...
        Uşak'ta babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı
        Uşak'ta babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı
        Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
        Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
        Uşak'ta oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü
        Uşak'ta oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü
        Uşakspor'un son transferi Arda
        Uşakspor'un son transferi Arda
        Uşak'ta 17 işçi, karbonmonoksit zehirlemesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Uşak'ta 17 işçi, karbonmonoksit zehirlemesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı