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        Banaz'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:39
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        Banaz'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kültürpark Alanı'nda şüphelendikleri bir kişiyi durdu.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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