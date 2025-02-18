Banaz'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kültürpark Alanı'nda şüphelendikleri bir kişiyi durdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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