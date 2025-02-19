Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Uşak'ta seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 05:39 Güncelleme: 19.02.2025 - 05:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL

        Uşak'ta seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Uşak-İzmir kara yolunda seyreden Hakkı Şahin (29) idaresindeki 64 ACH 226 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Z.T'nin (44) kullandığı 35 BZM 216 plakalı tırın Uşak Lisesi yakınlarında bir iş yerine dönüş yaptığı esnada dorsesine arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tır sürücüsü Z.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kar alarmı: Bakanlıktan havalimanlarına ilişkin açıklama
        İstanbul'da kar alarmı: Bakanlıktan havalimanlarına ilişkin açıklama
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Öldürüldüğü belirlendi
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Öldürüldüğü belirlendi
        Trump: Asker göndermemiz gerekmeyecek
        Trump: Asker göndermemiz gerekmeyecek
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü
        Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü
        NASA, 2032'de dünyaya astreoid çarpma ihtimalini açıkladı
        NASA, 2032'de dünyaya astreoid çarpma ihtimalini açıkladı
        Arjantin'de kripto para skandalı
        Arjantin'de kripto para skandalı
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Sanatın renkleri sporla buluştu
        Sanatın renkleri sporla buluştu
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Ali Palabıyık'tan derbi hakemi için flaş iddia!
        Ali Palabıyık'tan derbi hakemi için flaş iddia!
        AB Ukrayna'ya 6 milyar dolar yardım yapacak iddiası
        AB Ukrayna'ya 6 milyar dolar yardım yapacak iddiası
        ABD'den batan İran gemisine kurtarma operasyonu
        ABD'den batan İran gemisine kurtarma operasyonu
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        Zina iddialarına yanıt verdi
        Zina iddialarına yanıt verdi
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali

        Benzer Haberler

        Uşak'ta, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Uşak'ta, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Banaz'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Banaz'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Uşakspor çıkışa geçti
        Uşakspor çıkışa geçti
        Uşakspor - Adıyaman FK: 6-0
        Uşakspor - Adıyaman FK: 6-0
        Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı