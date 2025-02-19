Uşak'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak-İzmir kara yolunda seyreden Hakkı Şahin (29) idaresindeki 64 ACH 226 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Z.T'nin (44) kullandığı 35 BZM 216 plakalı tırın Uşak Lisesi yakınlarında bir iş yerine dönüş yaptığı esnada dorsesine arkadan çarptı.

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