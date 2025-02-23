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        Uşak'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:53
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        Uşak'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Halil Gürmen (62) yönetimindeki 64 EH 138 plakalı römork takılı traktör, Eşmeli köyü Çakırlar mevkisinde devrildi.

        Bölgedeki bir ahırın duvarına çarparak duran traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gürmen'in cesedi sıkıştığı yerden çıkarılarak ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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