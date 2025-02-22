Uşak'ta sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Uşak'ta sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak'ta sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ve yasa dışı alkol kullanımını, sahte içkiye dayalı ölümleri engellemek amacıyla çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 97 litre etil alkol ile 24 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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