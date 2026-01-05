Habertürk
        Uşak'ta bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Uşak'ta bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        05.01.2026 - 14:24
        Uşak'ta bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kuzey Çevre Yolu'nda ilerleyen Ö.K. (25) yönetimindeki 64 DU 556 plakalı otomobil, Çokkozlar Mesire Alanı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

        Kontrolden çıkan otomobil, yolun yaklaşık 15 metre aşağısındaki bahçeye devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

