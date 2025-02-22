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        Uşak'ta, ev yangınında 1 kişi öldü, 1 kişi dumandan etkilendi

        UŞAK'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen Cennet Acıbadem (79) hayatını kaybetti; 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:50
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        Uşak'ta, ev yangınında 1 kişi öldü, 1 kişi dumandan etkilendi
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        UŞAK'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen Cennet Acıbadem (79) hayatını kaybetti; 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlardan S.Y. (32), hastanede tedaviye alındı.

        Merkeze bağlı Muharremşah köyünde saat 13.00 sıralarında, B.Y.'ye ait evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri evdeki S.Y. ve kızı Z.T.A.'yı (3) dışarı çıkardı. Yoğun dumandan etkilendiği belirlenen S.Y., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Öte yandan itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla alevler de söndürüldü. Evde inceleme yapan itfaiyeciler, odaların birinde Cennet Acıbadem'in cansız bedenini buldu. Acıbadem'in dumandan etkilenip yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Acıbadem'in cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın inceleme başlattığı yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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