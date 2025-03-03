Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta traktörün parçalarını çalan 4 kişi tutuklandı

        Uşak'ta park halindeki traktörün bazı parçalarını sökerek çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 17:02 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta traktörün parçalarını çalan 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL

        Uşak'ta park halindeki traktörün bazı parçalarını sökerek çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Muharremşah Mahallesi'ne park ettiği traktörünün bazı metal parçalarının çalındığını fark eden aracın sahibi, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yürütülen soruşturma kapsamında traktörün parçalarını çalan şüphelileri tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan traktörün parçaları şüphelilerin sakladığı ikametten alınarak sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Beykoz Belediye Başkanı için tutuklama talebi
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Eski eş, kadını yaraladı! Kadının sevgilisini katletti!
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı

        Benzer Haberler

        Uşak'ta iş yerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta iş yerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Uşakspor seriye bağladı
        Uşakspor seriye bağladı
        Uşak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
        Uşak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
        Uşakspor - Türk Metal 1963 Spor: 2-0
        Uşakspor - Türk Metal 1963 Spor: 2-0
        Uşak'ta hayırseverlerin yaptırdığı cami ibadete açıldı
        Uşak'ta hayırseverlerin yaptırdığı cami ibadete açıldı
        Uşak'ta çakar kullanan sürücüye 138 bin lira ceza
        Uşak'ta çakar kullanan sürücüye 138 bin lira ceza