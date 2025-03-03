Uşak'ta traktörün parçalarını çalan 4 kişi tutuklandı

Muharremşah Mahallesi'ne park ettiği traktörünün bazı metal parçalarının çalındığını fark eden aracın sahibi, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yürütülen soruşturma kapsamında traktörün parçalarını çalan şüphelileri tespit etti.

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