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        Uşakspor seriye bağladı

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminde yaptığı önemli takviyelerle toparlanıp yeniden Play-Off hattına dönen Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u evinde 2-0 yenerek aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:25
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        Uşakspor seriye bağladı
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminde yaptığı önemli takviyelerle toparlanıp yeniden Play-Off hattına dönen Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u evinde 2-0 yenerek aldı. Grupta puanını 34'e çıkaran kırmızı-siyahlılarda deknik direktör Efrahim Alkın, "Rakibin son 5 maçta 1 mağlubiyeti vardı. İkinci yarı maçlarının zorlu geçeceğini biliyorduk. Öyle de oluyor. Sonuçta 2-0 kazanmayı başardık. Güçlü bir oyunumuz, yükselen bir grafiğimiz var. Maç ayırmadan çıkışımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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