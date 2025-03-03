Uşakspor seriye bağladı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminde yaptığı önemli takviyelerle toparlanıp yeniden Play-Off hattına dönen Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u evinde 2-0 yenerek aldı. Grupta puanını 34'e çıkaran kırmızı-siyahlılarda deknik direktör Efrahim Alkın, "Rakibin son 5 maçta 1 mağlubiyeti vardı. İkinci yarı maçlarının zorlu geçeceğini biliyorduk. Öyle de oluyor. Sonuçta 2-0 kazanmayı başardık. Güçlü bir oyunumuz, yükselen bir grafiğimiz var. Maç ayırmadan çıkışımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.