Uşakspor seriye bağladı
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminde yaptığı önemli takviyelerle toparlanıp yeniden Play-Off hattına dönen Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u evinde 2-0 yenerek aldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transfer döneminde yaptığı önemli takviyelerle toparlanıp yeniden Play-Off hattına dönen Uşakspor, üst üste üçüncü galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u evinde 2-0 yenerek aldı. Grupta puanını 34'e çıkaran kırmızı-siyahlılarda deknik direktör Efrahim Alkın, "Rakibin son 5 maçta 1 mağlubiyeti vardı. İkinci yarı maçlarının zorlu geçeceğini biliyorduk. Öyle de oluyor. Sonuçta 2-0 kazanmayı başardık. Güçlü bir oyunumuz, yükselen bir grafiğimiz var. Maç ayırmadan çıkışımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
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