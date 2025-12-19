Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta iş arkadaşı tarafından başına demir sopayla vurulan kişi hastanede öldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde dün iş arkadaşının başına demir sopayla vurması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 23:08 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:08
        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen N.Ç. (35), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        Kolankaya köyündeki fabrikada çalışan N.Ç. ile N.A. arasında dün kavga çıkmış, başına demir sopayla vurulan N.Ç. ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

