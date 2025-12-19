Uşak'ta iş arkadaşı tarafından başına demir sopayla vurulan kişi hastanede öldü
Uşak'ın Eşme ilçesinde dün iş arkadaşının başına demir sopayla vurması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen N.Ç. (35), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kolankaya köyündeki fabrikada çalışan N.Ç. ile N.A. arasında dün kavga çıkmış, başına demir sopayla vurulan N.Ç. ağır yaralanmıştı.
