        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta başına demir sopayla vurulan kişi ağır yaralandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde tartıştığı iş arkadaşı tarafından kafasına demir sopayla vurulan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 18:44 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:44
        Uşak'ta başına demir sopayla vurulan kişi ağır yaralandı
        Uşak'ın Eşme ilçesinde tartıştığı iş arkadaşı tarafından kafasına demir sopayla vurulan kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kolankaya köyündeki bir fabrikada çalışan N.Ç. (35) ile N.A. (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.A, demir sopayla N.Ç'nin başına vurdu.

        Aldığı darbe sonucunda N.Ç'nin fenalaşması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        N.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        N.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

