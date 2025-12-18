Uşak'ta başına demir sopayla vurulan kişi ağır yaralandı

Aldığı darbe sonucunda N.Ç'nin fenalaşması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kolankaya köyündeki bir fabrikada çalışan N.Ç. (35) ile N.A. (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

