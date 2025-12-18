Uşak'ta traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
N.G. (62) yönetimindeki 64 EC 467 plakalı otomobil, Ağabey köyü yakınlarında, N.G. (58) idaresindeki 64 ED 702 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki N.F. (73) ve C.K. (63) ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
