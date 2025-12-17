Uşak'ta serbest paraşüt pilotu Ulubey Kanyonu'na atladı

Özçelik, atlayışın ardından Türk bayrağı motifli paraşütüyle Ulubey Kanyonu'nun zemininde belirlenen alana başarılı bir iniş yaptı.

Bu kapsamda serbest paraşüt pilotu Ramazan Özçelik, Salim Gören'in kullandığı paramotorla 2 bin metre yükseklikten Ulubey Kanyonu'na serbest atlayış gerçekleştirdi.

Uşak'ta serbest paraşüt pilotu Ramazan Özçelik, 2 bin metre yükseklikteki paramotordan Ulubey Kanyonu'na serbest atlayış yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.