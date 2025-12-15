Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 23:43 Güncelleme: 15.12.2025 - 23:43
        Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Uşak-Sivaslı kara yolunda E.B. (27) yönetimindeki 09 NC 131 plakalı otomobil, Cezaevi Kavşağı'nda Ö.F. (42) idaresindeki 64 AFB 766 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki O.Ç. (22), F.B.B. (16), B.B. (30), B.B.B. (13) ve hafif ticari araçta yolcu konumundaki T.T. (32) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

