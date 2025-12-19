Uşak'ta devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü, eşi Ayşe A. (31) ve çocukları Kuzey A. (10), Kıvanç A. (1) ile Asya A. (7) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.