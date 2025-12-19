Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı

        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:54
        İbrahim A. (36) yönetimindeki 35 AC 3853 plakalı otomobil, Omurca köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, eşi Ayşe A. (31) ve çocukları Kuzey A. (10), Kıvanç A. (1) ile Asya A. (7) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

