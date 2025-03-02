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        Uşak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:16
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        Uşak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

        Üçeylül Mahallesi Geren Caddesi'nde yalnız yaşayan Fadime Aydın'a ulaşamayan yakınları evine gitti.

        Aydın'ın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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