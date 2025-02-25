Ulubey'de çıkan yangında 100 tavuk telef oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükkayalı köyünde, üst katı ev olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında 100 tavuk telef oldu.

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