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        Ulubey'de çıkan yangında 100 tavuk telef oldu

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında 100 tavuk telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:12 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:19
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        Ulubey'de çıkan yangında 100 tavuk telef oldu
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        Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında 100 tavuk telef oldu.

        Büyükkayalı köyünde, üst katı ev olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerce söndürüldü.

        Evde hasar oluştu, alt kattaki kümeste bulunan 100 tavuk telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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