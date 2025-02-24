Uşak'ta evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında 67 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Uşak'ta bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında 67 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Karaağaç Mahallesi Taşkent Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki daireden dumanlar yükseldiğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evin balkonunda 67 yaşındaki Özcan Aydoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Aydoğan'ın yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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