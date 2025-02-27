Uşak'ta çakar kullanan sürücüye 138 bin lira ceza
Uşak'ta polis ekiplerince yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen kamyonet sürücüsüne 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.
Uşak'ta polis ekiplerince yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen kamyonet sürücüsüne 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Atapark mevkisindeki denetimlerde çakar kullandığı belirlenen bir kamyoneti durdurdu.
Sürücü M.O.D'ye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172 lira ceza kesildi.
Ayrıca işlem yapan polislere yönelik ifadeleri nedeniyle sürücü hakkında görevli memura tehdit ve hakaret suçlamasıyla da adli işlem başlatıldı.
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