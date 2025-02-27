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        Uşak'ta çakar kullanan sürücüye 138 bin lira ceza

        Uşak'ta polis ekiplerince yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen kamyonet sürücüsüne 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:15
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        Uşak'ta çakar kullanan sürücüye 138 bin lira ceza
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        Uşak'ta polis ekiplerince yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen kamyonet sürücüsüne 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.

        Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Atapark mevkisindeki denetimlerde çakar kullandığı belirlenen bir kamyoneti durdurdu.

        Sürücü M.O.D'ye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172 lira ceza kesildi.

        Ayrıca işlem yapan polislere yönelik ifadeleri nedeniyle sürücü hakkında görevli memura tehdit ve hakaret suçlamasıyla da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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