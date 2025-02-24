Uşak'ta, evinde çıkan yangında öldü

Karaağaç Mahallesi Taşkent Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın son katındaki dairede, saat 15.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Vücudunda yanıklar bulunan Özcan Aydoğan, evin balkonunda ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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