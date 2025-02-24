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        Uşak'ta, evinde çıkan yangında öldü

        UŞAK'ta 3 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangında, Özcan Aydoğan (67) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:10
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        Uşak'ta, evinde çıkan yangında öldü
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        UŞAK’ta 3 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangında, Özcan Aydoğan (67) hayatını kaybetti.

        Karaağaç Mahallesi Taşkent Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın son katındaki dairede, saat 15.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Vücudunda yanıklar bulunan Özcan Aydoğan, evin balkonunda ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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