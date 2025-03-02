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        Uşakspor - Türk Metal 1963 Spor: 2-0

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Uşakspor, seyircisi önünde kümede kalma mücadelesi veren Türk Metal 1963 Spor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:02 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:02
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        Uşakspor - Türk Metal 1963 Spor: 2-0
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        3'üncüLig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Uşakspor, seyircisi önünde kümede kalma mücadelesi veren Türk Metal 1963 Spor'u 2-0 mağlup etti. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekip 69'uncu dakikada Buğrahan Tuncay'ın golüyle öne geçti: 1-0. Uşak temsilcisi 86'ncı dakikada Ali Kuçik'in golüyle galibiyete uzandı: 2-0. Bu sonuçla üst üste 3'üncü galibiyetini alan Uşakspor 34 puana ulaşırken, Türk Metal 1963 ise 21 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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