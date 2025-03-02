Uşakspor - Türk Metal 1963 Spor: 2-0

3'üncüLig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Uşakspor, seyircisi önünde kümede kalma mücadelesi veren Türk Metal 1963 Spor'u 2-0 mağlup etti. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekip 69'uncu dakikada Buğrahan Tuncay'ın golüyle öne geçti: 1-0. Uşak temsilcisi 86'ncı dakikada Ali Kuçik'in golüyle galibiyete uzandı: 2-0. Bu sonuçla üst üste 3'üncü galibiyetini alan Uşakspor 34 puana ulaşırken, Türk Metal 1963 ise 21 puanda kaldı.

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