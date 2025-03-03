Uşak'ta iş yerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Uşak'ta iş yerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta iş yerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Durak Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 9 bıçak, 38 mermi, 30 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar kokain ele geçirildi.
İş yeri sahibi H.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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